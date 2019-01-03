Kuzey Koreli bir diplomat İtalya’da kayıplara karıştı
Kuzey Kore’nin İtalya’daki Vekil Büyükelçisi’nin kaybolduğu açıklandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Güney Kore istihbarat ajansı, Kuzey Kore’nin İtalya’daki Vekil Büyükelçisi’nin kayıplara karıştığını açıkladı.
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