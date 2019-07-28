Kuzey Kore´nin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı
Kuzey Kore´deki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore´nin el koyduğu balıkçı gemisinin serbest bırakıldığını duyurdu.
- DHA
Pyongyang´daki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore tarafından el koyulan `Xiang Hai Lin 8´ isimli balıkçı teknesinin salındığını, sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, "27 Temmuz´da, Rus diplomatik ajansının koordine çalışması, balıkçı teknesi `Xiang Hai Lin 8´in serbest bırakılmasını sağladı. Yerel saatle 16.00´da, Kaptan Verevka´nın serbest bırakılması konusunda, Kuzey Kore tarafına bilgi verildi. Saat 19.30'da, gemi, Wonsan limanının iskelesinden ayrıldı ve 2 Güney Koreli mürettebatın karaya çıkacağı Sokcho'ya (Güney Kore) doğru yola çıktı" ifadeleri kullanıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.