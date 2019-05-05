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Kuzey Kore'nin füze ateşlemesini Kim Jong-un da izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ordu güçlerinin dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlenmesini izlediği bildirildi.

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Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde Kim'in, dün sabah yerel saatle 09.06 ila 09.27'de ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı yerinde izlediği kaydedildi.

Haberde, tatbikatın amacının, Kuzey Kore savunma güçlerinin ürettiği çoklu roketatar ve taktiksel güdümlü silahların performansını test etmek olduğu belirtildi.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

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