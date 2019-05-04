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Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri ateşlemesi sonrası Pompeo, Güney Kore ve Japonya ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Doğu Denizine (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesinin ardından Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları ile telefonda istişarede bulundu.

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füzeler ateşlemesi üzerine Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile Pompeo'nun telefonda görüştüğü ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Açıklamada, "İki taraf, konuyu ihtiyatlı bir şekilde ele almak ve (fırlatılan füzelerle ilgili) ek incelemelere devam ederken iletişim kurmak konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin denize doğru kısa menzilli füzeler fırlatmasıyla ilgili olarak telefonda görüştüğü ve her iki tarafın da gelişme hakkında bilgi paylaşacağı ve yakın temasta kalacağı belirtildi.

İki bakanın, Güney Kore ile iş birliği içinde olmak konusunda da fikir birliğinde olduğunun aktarıldığı açıklamada, fırlatılan füzelerin ülke kara sularında gözlemlenmediği ve Japonya için güvenlik tehdidi olmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ve 09.27 arasında, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

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