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Kuzey Kore'nin füzeleri hızı ve sorunsuz uçuşuyla dünyayı şaşkına çevirdi

Kuzey Kore'nin 'süper büyük' çoklu roketatar ateşleme sisteminden fırlatılan füzeler, hızı ve sorunsuz uçuşuyla dünyayı şaşkına çevirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Güney Kore ordusu, iki füzenin yaklaşık 97 km yüksekliğe ulaşarak Güney Hamgyong eyaletinin Kuzey Kore bölgesinden denize düştüğünü belirtti. Kuzey Kore de bugün, dün ülkenin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne doğru iki füze ateşlendiğini doğruladı.
 
Güney Kore Genelkurmay Başkanları (JCS), ülkenin güneydoğusundaki Güney Hamgyong Eyaletindeki Yeonpo'dan füzelerin doğu sahilindeki sulara atıldığını söyledi.
 
JCS tarafından yapılan açıklamada, iki füze atışının 30 saniyelik bir sürede ateşlendiğini belirtti. JCS, "Güney Koreli ve ABD istihbarat otoriteleri ek özellikleri analiz ediyor" dedi. "Ordumuz, bir sonraki olası denemeleri izliyor ve hazırlık duruşunu sürdürüyor."
 
Perşembe günü fırlatılan füzeler, 600 milimetre çapa sahip olduğu düşünülen süper büyük roketatar sisteminin dördüncü testi oldu. Kuzey Kore daha önce 24 Ağustos, 10 Eylül ve 31 Ekim tarihlerinde bu sistemin testini yapmıştı.
 
380 KİLOMETRE MESAFEYE ULAŞTI
 
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, test atışlarındaki füzelerin yaklaşık 380 kilometrelik mesafeye ulaştığını belirterek, denemenin yarımadadaki gerginliği hafifletme çabalarına yardımcı olmayacağını kaydetti.
 
Bu olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 13. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi, son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.

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