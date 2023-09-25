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Dünya

Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgınından beri uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi

Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgınından bu yana yabancılara uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgınından beri uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi
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Yonhap'ın Çin devlet televizyonu CCTV'ye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı uyruklulara yönelik sınır kapatma uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.

Kaynağın kim olduğunun açıklanmadığı haberde, Pyongyang yetkililerinin yabancıların varışta iki günlük karantina döneminden sonra ülkeye girmelerine izin verileceğini kaydettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Kuzey Kore tarafından konuyla ilgi henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore, temmuzda Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetler ile ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

  • Kuzey Kore sınırı
  • Yabancılar
  • Kovid-19

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