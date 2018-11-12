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Kuzey Kore'nin mantar jestine Güney Kore'den mandalinayla karşılık

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki ülke liderleri arasında eylül ayında yapılan görüşme sonrası jest olarak gönderdiği mantarlara mandalinayla karşılık verdi.

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Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eylül ayındaki Pyongyang temaslarının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkeye gönderdiği mantarlara karşılık kuzey komşusuna hediye olarak 200 ton mandalina gönderdiği belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom tarafından basına yapılan yazılı açıklamada, meyveleri taşıyan Güney Kore kargo uçaklarının Pyongyang'a gitmek üzere Jeju adasından havalandığı bildirildi.

Açıklamada, gönderinin teslimatını denetlemek üzere Güney Kore Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung ile birleşme politikalarından sorumlu Devlet Başkanlığı Sekreteri Suh Ho'nun da uçaklardan birinde bulunduğu ifade edildi.

Dört ayrı sevkiyatta gönderilen, 20 bin kutuda paketlenmiş mandalinaların hem mevsimi hem de Kuzey Kore'de nadir bulunan bir meyve çeşidi olduğu için tercih edildiği kaydedildi.

Hükümet, Kuzey'in mantar jestine karşılık yapılan teslimatın, meyvenin yaptırım kapsamında olmaması nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik çeşitli uluslararası yaptırımları ihlal etmediğini ve bunun, herhangi bir şarta veya yükümlülüğe bağlı olmadan karşılıklı bir hediyeleşme olduğunu belirtti.

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