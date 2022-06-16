Kuzey Kore'nin nükleer tesisindeki bir tüneli genişlettiğini gözlendi

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIC) yayınladığı ve uydu görüntülerinin de yer aldığı raporda, 2018'de yıkılan Punggye-ri Nükleer Tesisindeki 3 numaralı tünelde yenileme çalışmaları yapıldığı ve hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Raporda, görüntülerin 14 Haziran'da kaydedildiği ve tesisteki 4 numaralı tünelde de yenileme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Nükleer test sahasındaki genişleme çalışmalarının yansıtıldığı raporda, ülkenin 7'nci nükleer teste hazır olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, 2018'den bu yana tünelde ilk kez bu tür faaliyetlerin görüldüğünü açıkladı.

Punggye-ri Nükleer tesisi, Kuzey Kore'nin 2006-2017 yılları arasında kullandığı, 6 yeraltı nükleer silah testi yaptığı ilk test sahası olarak biliniyor.