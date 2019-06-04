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Kuzey Kore'nin nükleer testi Hiroşima’daki patlamadan 16 daha güçlü

Kuzey Kore’nin, 2017 yılında, yaklaşık 250 kilotonluk TNT'ye eşdeğer bir nükleer test yaptığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, bu testin ABD’nin 1945’te Japonya’nın Hiroşima’ya attığı bombanın büyüklüğünün 16 katına kadar bir patlama yaratacağını tahmin ediyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amerikan Jeofizik Birliği'nin (AGU) Solid Earth isimli araştırma dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2017 yılında yapılan test, Kuzey Kore'nin Punggye-ri test sahasında daha önce yapılan yeraltı testlerinden 10 kat daha büyüktü.
 
California Santa Cruz Üniversitesi'nde bir sismolog ve yeni çalışmanın yazarı olan Thorne Lay, "2006'dan 2016'ya kadar Kuzey Kore yaklaşık 1 kiltondan 20 kilotona kadar testlerin boyutunu sürekli olarak artırdı. Ancak en korkutucu olan ise 2017 yapılan testti bu testte 250 kilotonluk bir nükleer test yapıldı." dedi.
 
Çalışmada patlamanın boyutlarını tahmin etmek için test sahasının jeolojisini de dikkate alarak bölgenin sismik kayıtları incelendi.
 
Lay, "2017 nükleer testi, ABD Jeolojik Etütlerine göre 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden oldu ve dünyadaki sismometreler tarafından kaydedilen ses dalgalarını üretti. Bu çoklu yankılar (Reverberasyon), patlamanın büyüklüğünün ipucudur, ancak patlamanın büyüklüğünü sismik kayıtlara dayanan bir mesafeden belirlemek kolay değildir." ifadesini kullandı.
Nükleer patlamalar, test alanları ve bunların jeolojik bağlamları, patlama büyüklüğü tahminlerinde büyük belirsizlikler yaratmaktadır. 2017 testinin büyüklüğünün daha önce yayınlanmış bilimsel tahminleri 30 ila 300 kiloton arasında değişmekteydi. ABD istihbarat topluluğu, The Diplomat dergisindeki bir rapora göre patlamanın boyutunu 140 kiloton olarak tahmin etmişti.
 
Yeni araştırma, 2017 testinin büyüklüğünün 148 ila 328 kiloton aralığında olduğunu gösteriyor.              

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