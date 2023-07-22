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Dünya

Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığı bildirildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığını bildirdi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığı bildirildi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Sarı Deniz'e yapılan fırlatma işleminin yerel saatle 04.00'te gerçekleştiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin olası fırlatma denemelerinin yakından izlendiği kaydedilen açıklamada, ABD ile işbirliği içinde Güney Kore ordusunun teyakkuz halinin desteklendiği ifade edildi.

Kuzey Kore, 18 Temmuz'da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönünde kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.

ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.

USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.

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