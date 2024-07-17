İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0963
  • EURO
    36,2515
  • ALTIN
    2633.01
  • BIST100
    11070.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının Güney'e sürüklenmesi riski bulunuyor
Dünya

Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının Güney'e sürüklenmesi riski bulunuyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının sel sonucu Güney'e sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının Güney'e sürüklenmesi riski bulunuyor
ABONE OL

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin gazetecilere yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının, yaz yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Kore'nin, provokasyon amacıyla mayınları kasıtlı olarak da nehirden sürükleyebileceği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore ordusunun "yoğun sınır çalışmaları" sırasında yaklaşık 10 mayın patlaması ve çeşitli olaylardan ötürü "çok sayıda kayıp" verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, Kuzey'in olası provokasyonlarını püskürtmek için hazırlığını güçlendirdiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.