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Dünya

Kuzey Kore'nin tehditleri arttıkça ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklığı güçlenecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin 'provokasyon ve tehditleri' arttıkça Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliğinin güçleneceğini söyledi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin tehditleri arttıkça ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklığı güçlenecek
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldiği üçlü zirveden döndükten sonra düzenlediği kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yoon, "Kuzey Kore'nin provokasyon ve tehditleri arttıkça, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü güvenlik işbirliği yapısı da sağlamlaşacaktır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Camp David zirvesinde alınan "erken uyarı sistemlerinin ortak işletilmesi" kararına işaret eden Yoon, "Bilgi tedarik zincirimiz ve dayanıklılık düzeyimiz önemli ölçüde artacaktır." ifadesini kullandı.

Yoon, Güney Kore halkını Kuzey Kore'nin "dezenformasyon ve provokasyonlarına" karşı hazırlıklı olması konusunda uyardı.

Avustralya, İngiltere ve ABD'nin nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşması ile ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ı kapsayan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'na (Quad İttifakı) atıfta bulunan Yoon, söz konusu birlikteliklerin, "barış ve refahı teşvik edecek güçlü mekanizmalar" olduğunu belirtti.

- CAMP DAVİD ZİRVESİ

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

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