Kuzey Kutbu'nda hareketlilik: Gözetleme drone'ları devrede

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 21:50 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:52

Kuzey Kutbu'ndaki buzul alanların küçülmesiyle, kaynaklar ve su yolları üzerindeki kontrol adına küresel güçler arasındaki rekabet daha da kızıştı. Danimarka'nın, uzun menzilli insansız hava araçları ve radarlar da dahil olmak üzere bölgede savunma yeteneklerini önemli ölçüde güçlendireceği bildirildi.

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen yaptığı açıklamada, "Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik'teki dış faaliyetlerde bir artış gördük. Bölgede daha iyi gözetim ve varlığa ihtiyacımız var. Bu, çatışmaları tırmandırmak için değil, tehditleri ciddiye almamız gerektiği için." ifadelerini kullandı.

Bölgede gözlem amacıyla uzun menzilli drone'lar kullanacağı aktarılan Danimarka, 2023 yılında çeşitli girişimleri başlatmayı planlasa da bu girişimlerin bütünüyle uygulanabilmesi için daha çok zaman gerekebileceği belirtiliyor.



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