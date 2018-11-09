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Kuzey Kutup bölgesi kuşlar için artık güvenli bir bölge değil

Kuzey Kutup bölgesinin, kuluçkaya yatan kuşlar için artık güvenli bir liman olmadığı bildirildi.

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Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırma çerçevesinde, tüm  kıtalarda 149 bölgede 111'i sahil kuşu olmak üzere 200 kuş türü için 38 binden  fazla yuvayla ilgili 70 yıllık veriler incelendi.
 
Araştırmada, dünya çapında yırtıcıların kuş yuvalarına saldırması ile iklim değişikliği arasında ilişki tespit edilirken, bu ilişkinin özellikle Kuzey  Kutup bölgesinde dikkat çekici olduğu gözlendi.
 
Kuzey Kutup bölgesinde kuş yuvalarına gün içinde yılan, kertenkele ve tilki gibi yırtıcıların saldırılarının son 70 yılda 3 katına çıktığına işaret  eden bilim adamları, bulguları "alarm verici" olarak nitelendirdi.
 
Avrupa'da, Asya'nın büyük bölümünde ve Kuzey Amerika'da da kuş  yuvalarına yırtıcı saldırılarının 2 kat arttığı, tropik bölgelerde ve Güney  Yarımkürede çok küçük bir değişikliğin görüldüğü belirtildi.

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