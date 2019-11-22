Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Batı Balkan ülkelerini kapsaması planlanan "Mini Schengen" inisiyatifinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bir alternatif olmadığını ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Pendarovski, Sırbistan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Pendarovski, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunun toplumun demokratik dönüşümü noktasında en iyi seçenek olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'nın bu husustaki tutumunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirten Pendarovski, "Bizim için AB üyeliğinden başka bir alternatif yoktur. Kuzey Makedonya uzun vadede bu hedefine bağlı kalacaktır." dedi.

Pendarovski, AB'ye üyeliğin Batı Balkanlar için sürdürülebilir tek seçenek olduğunun altını çizerek altı bölge ülkesini kapsaması planlanan "Mini Schengen" inisiyatifinin AB'ye bir alternatif olmadığını vurguladı.

Bu inisiyatife Bosna Hersek'in de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Pendarovski, Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunlara müdahil olmak istemediğini, ancak inisiyatifin bölgedeki altı ülkeyi de kapsaması gerektiğini dile getirdi.

Pendarovski, Kosova meselesinin uluslararası toplumun da desteği ile kesin bir çözüme kavuşturulması temennisinde bulunarak bu çözümün bölgenin istikrarı ve güvenliğine katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de iki ülke arasındaki iyi ekonomik ve siyasi ilişkilere dikkati çekerek, 850 milyon avronun üzerinde olan ticaret hacmini yakın zamanda 1 milyar avroya çıkarmak istediklerini vurguladı.

"Mini Schengen" inisiyatifinin bölge ülkeleri ve halklarının iyiliği için önemli olduğunu kaydeden Vucic, "Statü sorunu olmadan Priştine'nin de Saraybosna'nın da Podgorica'nın da bu inisiyatife dahil olmasını istiyoruz." dedi.

Vucic, tüm bölge ülkelerinin AB üyesi olmak için beklediğini, ancak AB'nin Batı Balkan ülkelerinden tam olarak ne istediğini bildiğine emin olamadığını sözlerine ekledi.