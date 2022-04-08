Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı

Zekiri, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'ye ithafen Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma hayatım boyunca her zaman doğru yolu seçtim. Dürüstlük, adalet ve gerçeğin yolunu seçtim. Bu hayat değerlerime sadık kalmak istiyorum. Bu yüzden kişisel onuru olan bir şahıs olarak Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreterlik görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sistemin kurumlarına, doğruluk ve adalete, gerçeğin de gün yüzüne çıkacağına inandığını belirten Zekiri, masumiyetini kanıtlamak adına ihtiyaç halinde tüm kurumların sorularına cevap vermek için hazır olduğunu kaydetti.

Zekiri, "Sayın Başbakan (Kovaçevski), sizin hükümet ekibinizin bir parçası olmamda sağladınız imkan ve işime olan bağlılığıma yönelik inancınız için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

- OLAY

Kuzey Makedonya Organize Suç ve Yolsuzluktan Sorumlu Kamu Savcılığınca yapılan açıklamada, 2 Hırvat vatandaşı ve birinci şüpheli olarak Kuzey Makedonya hükümetinden bir üst düzey yetkili hakkında soruşturma yürütme emri çıkarıldığı kaydedildi.

Savcılığın, mahkemeden söz konusu şahısların gözaltına alınmasını talep ettiği aktarıldığı açıklamada, "Hükümet yetkilisi, görevi kötüye kullanarak bütçeye yaklaşık 800 bin avroluk zarar vermekten şüpheli konumunda bulunuyor." denildi.

Kamu Savcılığının açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Birinci şüpheli şahıs, Nisan 2021-Ocak 2022 döneminde resmi görevini istifade ederek kamu alımlarıyla ilgili uygun prosedür yürütmeden tüzel bir kişilik ile danışmanlık hizmetleri için sözleşme imzaladı ve şüpheli Hırvatistan vatandaşları kendisine bilinçli şekilde yardım etti."