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Dünya

Kuzey Makedonya ile Rusya arasında kriz

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

AA18 Mayıs 2021 Salı 15:40 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 15:40
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçiliğinden bir diplomatın, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Rus Büyükelçinin 14 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, "Bu vesileyle, kendisine nota teslim edilerek bahsi geçen diplomatın 7 gün içinde Kuzey Makedonya topraklarını terk etmesi istenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Makedonya, 2018'de Rus diplomat ve çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın İngiltere'de zehirlenmesi olayının ardından da bir Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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