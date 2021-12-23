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Dünya

Kuzey Makedonya'da Başbakan Zoran Zaev'in istifasına onay

Kuzey Makedonya Meclisi, Başbakan Zoran Zaev'in dün sunduğu istifasını onayladı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:44
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Meclis Genel Kurulunun özel oturumunda konuşan Meclis Başkanı Talat Caferi, anayasaya göre Başbakan'ın istifasının hükümetin de istifası anlamına geldiğini ancak yeni hükümet göreve gelene kadar eski hükümetin görevini sürdüreceğini söyledi.

Zaev, ülkede 31 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunun ardından seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, istifasını dün meclise iletmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zaev, demokrasinin aynı zamanda sorumluluk anlamına geldiğini belirterek, istifa kararıyla hem sorumluluk aldığını hem de gelecek liderlere örnek olduğunu ifade etmişti.

İstifanın Mecliste onaylanmasıyla Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin hükümeti kurma görevi vereceği ismi 10 günde belirlemesi gerekiyor. Bu ismin de görevi teslim aldıktan sonra 20 günde hükümeti kurması ve meclise hükümet programını sunması bekleniyor.

Önceki günlerde SDSM'den de istifa eden Zaev'in yerine olağanüstü genel kurulda parti liderliğine Dimitar Kovaçevski seçilmişti.

  • Kuzey Makedonya Meclisi
  • Zoran Zaev
  • Kuzey Makedonya

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