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Dünya

Kuzey Makedonya'dan Rusya'ya ret!

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a uçuş için ülkenin hava sahasını kullanma talebinin reddedildiğini bildirdi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinin Belgrad'a uçuş için ülkenin hava sahasını kullanma talebinin reddedildiği, bu kararın, "Kuzey Makedonya hükümetinin hava sahasını Rus Federasyonu hava taşıtlarına kapatma kararı" üzerine alındığı ifade edildi.

Bölge ülkelerinde yayımlanan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilmişti.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtilmişti.

  • Kuzey Makedonya
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