İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5819
  • EURO
    7,2609
  • ALTIN
    343.208
  • BIST100
    88306.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Makedonya'nın bayrağı NATO'da göndere çekildi
Dünya

Kuzey Makedonya'nın bayrağı NATO'da göndere çekildi

Kuzey Makedonya'nın resmen NATO'nun 30'uncu üyesi olmasının ardından, ülkenin bayrağı düzenlenen törenlerle göndere çekildi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:20
ABONE OL

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, bayrağın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ana karargahta, Mons kentindeki SHAPE'te ve ABD'de, aynı anda göndere çekilerek ülkenin ittifaka üyeliği kutlandı.

Brüksel'deki törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu, Kuzey Makedonya için tarihi bir an. Yıllarca süren reformlara ilişkin kararlılık ve sebat sonrasında geldi." diye konuştu,

Yunanistan ve Kuzey Makedonya'nın Prespa Anlaşması'yla isim konusunda önemli bir uzlaşıya vardığını ifade eden Stoltenberg, böylelikle NATO üyeliğinin mümkün olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'nın üyeliğinin hem ülkeye hem de NATO'ya fayda sağladığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda Batı Balkanlar'ın istikrarı için de önemli olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Böyle dönemlerde dostlar ve müttefikler hiç olmadığı kadar önemlidir. Artık Kuzey Makedonya dünyadaki en iyi dost ve müttefiklere sahip. Birlikte daha güvendeyiz ve güçlüyüz. Hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

- KUZEY MAKEDONYA'NIN ÜYELİĞİ

Kuzey Makedonya 27 Mart'ta resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından ittifakın 30'uncu üyesi olmuştu.

NATO müttefikleri Şubat 2019'da Kuzey Makedonya ile katılım protokolünü imzalamış, daha sonra bu protokol, üye ülkelerin meclisleri tarafından onaylanmıştı.

NATO'nun Üyelik Eylem Planı'na 1999'da dahil olan Makedonya'ya üyelik için resmi davet, 2018 Temmuz'da düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde gelmişti.

Nüfusu yaklaşık 2 milyon, aktif askeri personel sayısı 8 bin civarında olan Kuzey Makedonya'nın jeostratejik konumu, NATO için önem taşıyor.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.