Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kuzey Makedonya’yı tanıyacak ilk ülkelerden biri Sırbistan olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan ile Makedonya arasında varılan Prespa Anlaşması kapsamında Makedonya’nın yeni anayasal isminin Kuzey Makedonya olmasıyla alakalı bir tebrik mesajı yayımladı.

Novi Sad’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Vucic, “Sırbistan, gün komşusu Kuzey Makedonya’yı tanıyan ilk ülkelerden biri olacak.” diye konuştu.

Zoran Zaev ve Aleksis Çipras liderliğindeki Üsküp ve Atina yönetimlerini tebrik eden Vucic, “Diğer ülkelerin imzaladıkları anlaşmalarla ilgili olarak iç işlerine müdahil olmak istemiyoruz, fakat Üsküp ve Atina’yı kutluyoruz.” diyerek iki ülkeyle de mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini açıkladı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, NATO üyeliğine hazırlanıyor Yunanistan'ın talebi üzerine adı "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilen Makedonya Cumhuriyeti'nde onaylanan Prespes anlaşmasının, önceki gün Yunanistan parlamentosunda da onaylanması AB, ABD, Birleşmiş Milleter(BM) ve NATO tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin de olumlu karşıladığı anlaşmadan sonra Slav kökenliler çoğunlukta, Arnavut (yüzde 25) ve Türk (yüzde 12) azınlıklardan oluşan bu küçük Balkan ülkesinin NATO üyeliği için ilk adım atılmış oldu. Atina, bu ülkenin NATO üyeliğine koyduğu rezervlerini kaldırdığına dair NATO'ya ileteceği resmi bildiriden sonra, hazırlanacak NATO protokolü parlamentoların onayına sunulacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasından sonra bu ülkenin adı BM nezdinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak tescil edilmiş oAlacak.

Prespa Anlaşması nedir?

Yunanistan’ın kendi sınırları içinde “Makedonya” isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle Makedonya Cumhuriyeti’nin ismini değiştirmesini talep ediyordu. Bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO’ya üye olamayan Makedonya’nın Başbakanı Zoran Zaev ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 17 Haziran 2018’de ülkenin adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi noktasında anlaşmıştı.

Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden isim sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı 25 Ocak’ta onayladı. Böylece Makedonya’nın “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ismi ile resmi olarak NATO’nun 30. üyesi olması bekleniyor.