Kuzey Suriye'de İran tehlikesi! Milislerine yeni üs kurdu

Star.com.tr 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:19 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:19

İran Devrim Muhafızlarına bağlı terör örgütü El Nuceba, Rakka'nın Maadan bölgesine dördüncü askeri üssünü kurdu.

Irak'ta faaliyet gösteren örgütün Esed rejimi kontrolünde olan bölgelerde açtığı askeri üslerle İran'ın bölgedeki gücü artıyor.

Yaklaşık dört ay süren karargahın yapımından sonra örgüt Suriye sınırları içerisinde dördüncü karargahını açtı.

Yerel kaynaklara göre örgüt bölgedeki İranlı milislerin de yardımıyla, Deyrizor halkını kendi saflarına çekmek için gönüllülük büroları açacak.

Diğer Şii milislerle ortak hareket edeceği iddia edilen örgütün asıl hedefini Humus'un doğu kırsalı olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'ye saldıracaklarını söylediler

Şubat 2021'de Irak El-Nuceba örgütü, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki eylem ve operasyonlarına karşı çıkarak "hükümet susarsa Türkiye'ye karşı harekete geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

TSK'nın terör hedeflerini vurmasından rahatsız olan terör örgütü El Nuceba Türkiye'nin Neyneva ve Sincar'a gireceği duyumlarını aldıklarını ve buna karşı hazırlık yapacaklarını söylediler.

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