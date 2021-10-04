İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8751
  • EURO
    10,3174
  • ALTIN
    499.542
  • BIST100
    1404.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey ve Güney Kore arasında iki ay sonra bir ilk
Dünya

Kuzey ve Güney Kore arasında iki ay sonra bir ilk

Kuzey ve Güney Kore arasında temmuz sonunda durdurulan iletişim kanalının yeniden açılmasıyla telefon görüşmesi yapıldı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:22
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, iki taraf arasındaki iletişim hattının ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeniden açıldığı bildirildi.

Açıklamada, temmuz sonundan beri kapalı olan iletişim hattının açılmasıyla Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin arasındaki ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Pyongyang yönetimi, ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin "Güney Koreli yetkililerin tutumuna" bağlı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.