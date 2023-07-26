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Dünya

Kuzey yarım küredeki yangınlarda 40 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuzey yarım kürede etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle Cezayir, Yunanistan, İtalya ve Tunus'ta çıkan orman yangınlarının 40 kişinin ölümüne, binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olduğunu bildirdi.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Kuzey yarım küredeki yangınlarda 40 kişi öldü
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında, güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sıcakların kuzey yarım kürede sağlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Yüksek sıcaklıklar ve diğer koşullar, Cezayir, Yunanistan, İtalya ve Tunus'ta 40 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan orman yangınlarına yol açtı." dedi.

Ghebreyesus, Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) geçen ay yayımladığı raporda, "Avrupa'nın en hızlı ısınan bölge" olduğu bilgisinin yer aldığını anımsatarak, WMO'nun yeni raporuna göre geçen yıl kuzey yarım kürede kaydedilen en sıcak yaz ayında Avrupa'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle 61 bin kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Aşırı sıcaklıkların yerinden edilmiş, çatışmalardan etkilenmiş veya savunmasız ortamlarda yaşayanların sağlığı üzerindeki etkisinden de endişe duyduklarını dile getiren Ghebreyesus, Suriye'nin kuzeybatısında bu ay 40 yangının rapor edildiğini ve bunların evler ile çadırlara zarar verdiğini söyledi.

Ghebreyesus, yüksek sıcaklığın, bitkinliği veya sıcak çarpmasını tetikleyebileceğini, kalp, damar, solunum, böbrek hastalıkları ve ruh sağlığıyla ilgili sorunları da şiddetlendirebileceğini ifade etti.

Yaşlı insanlar, bebekler, dışarıda çalışanlar ve kronik hastalığı olanların sıcaklar karşısında savunmasız olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Sıcak havanın sağlığa olumsuz etkilerinin, mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayarak ve susuz kalmamak gibi sağduyulu önlemlerle önüne geçilebilir." dedi.

Ghebreyesus, hükümetlerin de erken uyarı ve müdahale sistemlerinin yanı sıra etkili iletişimle planlar oluşturarak vatandaşlarına aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için yardımcı olabileceğini söyledi.

- "Her yıl 350 bin çocuğa kanser teşhisi konuyor"

Düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl tahminen 350 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğunu da aktaran Ghebreyesus, bunların birçoğunun ihtiyacı olan tedaviye ulaşamadığını belirtti.

Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin sadece yüzde 25'inde sağlık yardım paketlerinin çocukluk çağı kanser ilaçlarını kapsadığını belirterek, "Bu durum, çocukları ve aileleri önemli ölçüde zor duruma ve maddi sıkıntıya maruz bırakıyor ya da onları standartların altında ve sahte ilaçlar alma riskiyle karşı karşıya getiriyor." diye konuştu.

Bu ülkelerdeki kanser hastası çocukların hayatta kalma oranının yüzde 30'un altında olduğuna işaret eden Ghebreyesus, bu oranın yüksek gelirli ülkelerde yüzde 90'ın üzerinde olduğunu söyledi.

  • orman yangınları
  • aşırı sıcaklıklar

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