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Dünya

Kuzey'den hediye verilen köpekleri iade edecek

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2018'de hediye gönderdiği iki köpeği, devlet malı oldukları gerekçesiyle Devlet Başkanlığı Arşivlerine iade edeceği belirtildi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Kuzey'den hediye verilen köpekleri iade edecek
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South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Kim'in hediye ettiği Pungsan cinsi köpeklere "Gomi" ve "Songgang" adını vererek büyüten Moon, mayısta görev süresi bittikten sonra köpekleri kişisel konutuna götürdü.

Köpekler yasal olarak Devlet Başkanlığı malı olarak sınıflandırılsa da Moon'un ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanlığı Arşivleri ve İçişleri Bakanlığı ile istişarelerin ardından Moon'un köpeklerin bakıcısı olarak görevlendirildiği bildirildi.

Ancak bu çabanın mevcut Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminin "nedeni açıklanmayan muhalefeti" yüzünden sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, köpeklerin yavrularıyla iade edileceği belirtilerek, "Devlet Başkanlığı Arşivlerinin köpeklere iyi bakacağına inanıyoruz ancak onlara duygusal olarak da önem verileceğini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yoon'un ofisi, konuya ilişkin rollerinin olduğunu reddetti. The Korea Times'daki habere göre ise Moon'a köpekleri yanında götürmesini ilk öneren Yoon olmuştu.

Yetkililer, konuyla ilgili tartışmaların devam ettiğini bildirdi.

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