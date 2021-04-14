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Dünya

La Soufriere Yanardağı'nda meydana gelen patlama böyle görüntülendi

Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda meydana gelen patlama, uydu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:16
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Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan'da üç kez patlama meydana geldi. Yanardağdaki patlama, uydu kamerasına yansıdı. Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerasının görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE 3 DEFA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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