La Soufriere Yanardağı'nda meydana gelen patlama böyle görüntülendi

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:16

Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan'da üç kez patlama meydana geldi. Yanardağdaki patlama, uydu kamerasına yansıdı. Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerasının görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE 3 DEFA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.