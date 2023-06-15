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Dünya

Laçın kontrol noktasında Ermenistan ateşi! Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan'ın Laçın sınır kontrol noktasındaki asker, Ermenistan topraklarından açılan ateş sonucu yaralandı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Laçın kontrol noktasında Ermenistan ateşi! Azerbaycan askeri yaralandı
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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.45'te Laçın'daki sınır kapısında görev yapan Devlet Sınır Hizmetleri askerlerine Ermenistan topraklarından ateş açıldığı bildirildi.

Bir Azerbaycan askerinin yaralandığı olayda, Azerbaycan ordusunun saldırıya misliyle karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğu belirtildi.

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