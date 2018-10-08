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"Lady Gucci" öldürttüğü eski kocasının mirasından yılda 1 milyon euro alacak

İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci'yi 1995 yılında kiralık katil tutarak öldürten eski karısı Patrizia Reggiani, eski eşinin mirasından yılda 1 milyon euro alma hakkı kazandı.

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İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci'yi 1995 yılında kiralık katil tutarak öldürten eski karısı Patrizia Reggiani, eski eşinin mirasından yılda 1 milyon euro alma hakkı kazandı.

İtalyan basınında "Lady Gucci" ve "kara dul" gibi isimlerle anılan Patrizia Reggiani, eski kocasını öldürtmekten suçlu bulunarak 1998'de 26 yıl hapse mahkum edilmişti.

İyi hal gerekçesiyle geçen Ekim ayında tahliye edilen Reggiani'ye bir iyi haber de Milano İstinaf Mahkemesi'nden geldi.

Mahkeme, Maurizio Gucci'nin ölümünden 2 yıl önce Reggiani'ye yılda 1.1 milyon İsviçre frankı (1 milyon euro) ödeme yapmayı taahhüt ettiği anlaşmanın hala geçerli olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararına göre Reggiani hapiste geçirdiği yıllar için de geriye dönük olarak Gucci'nin mirasından yaklaşık 20 milyon euro alacak

(BBC Türkçe)

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