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Dünya

Lahey'de Gazze protestosu: ''Filistin yalnız değildir'' sloganları atıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı Hollanda'nın Lahey kentinde, 'Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)' adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen, aralarında Filistin destekçilerinin de olduğu onlarca göstericinin A12 yolunu kapatma eylemine polis müdahalede bulundu.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Lahey'de Gazze protestosu: ''Filistin yalnız değildir'' sloganları atıldı
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Grubun çağrısıyla farklı noktalardan, şehir merkezini otoyollara bağlayan A12 yoluna gelen göstericiler, otoyolu kapatmaya çalışsa da eylemleri geniş güvenlik önlemleri alan polis tarafından engellendi.

NATO zirvesini protesto eden ve sık sık Filistin'e destek sloganları atan onlarca gösterici, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmemesine tepki gösteren dövizler taşıdı.

"SOYKIRIMI DURDUR" SLOGANLARI

"Soykırımı durdur", "Savaşı durdur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler sık sık "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz", "Özgür Filistin", "Filistin yalnız değilsin" sloganları attı.

Polis, beş ayrı noktadaki Filistin destekçilerini ve iklim aktivistlerini gözaltına alarak belediyeye ait araçlarla şehrin başka bir noktasına götürdü.

Polisin, zaman zaman sert müdahalede bulunduğu göstericilerden bazılarını coplarla vurarak engellediği görüldü.

"Yokoluş İsyanı" adlı grup, engellenen gösteriye ilişkin X sosyal medya hesabından, "Soykırımı durdurun. Faşizmi ve ırkçılığı durdurun. Fosil yıkımını durdurun" paylaşımı yaptı.

Yerel saatle 12.00'de başlayan gösteri, polisin tüm göstericileri yollardan kaldırması ve gözaltına almasıyla yerel saatle 14.40 itibarıyla sona erdi.

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