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Dünya

Lahey'de hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için binlerce çift ayakkabı bırakıldı

Hollanda'nın Lahey kentinde, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Lahey'de hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için binlerce çift ayakkabı bırakıldı
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"Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı" tarafından Hollanda Dışişleri Bakanlığı binası önündeki meydanda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail saldırılarında ölen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinliğe, bakanlıklarda çalışan bazı memurlar, avukatlar ve sağlık çalışanları da öğle molasında katılarak destek verdi.

Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adının ve yaşının okunduğu etkinlikte, gönüllüler meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıttı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği 6. kez yaptıklarını söyledi.

Van der Most, "Başlangıçta 8 bin ayakkabıyla başladık çünkü o zaman 8 binden fazla çocuk öldürülmüştü, şimdi bu sayı 15 bini aştı. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu soykırımdır." dedi.

Çocukların ve ailelerinin İsrail tarafından öldürüldüğüne işaret eden van der Most, "Pek çok çocuğun artık ebeveynleri bile yok. Bunun (soykırım) durdurulması lazım." ifadelerini kullandı.

Van der Most, Hollanda Dışişleri Bakanlığı binası önündeki meydanın küçük olması nedeniyle 15 bin çift ayakkabının sığmadığını vurgulayarak, "Bugün Hollanda'ya (İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla ilgili) politikasını değiştirmesini ve bunun durdurulması için bir şeyler yapmasını söylemek için Dışişleri Bakanlığı binasının önünde duruyoruz. Savaş suçlularının tutuklanmasının ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılarak, İsrail askerleri tarafından öldürülen çocukların bir kısmının adını ve yaşını okuyan Hollandalı şair ve sanatçı Derek Otte de "Ayakkabıları görmek ve isimleri okumak çok etkileyici." dedi.

Otte, etkinliğin güzel olduğunu ancak gerekli olmasının "çok üzücü" olduğunu ifade ederek, "Her devletin uluslararası hukuka uyması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda boşuna birlikte anlaşmalar yapılmadı. İşgal bu kadar yıldır sürüyorsa aslında geç kalınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

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