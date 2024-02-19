İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8717
  • EURO
    33,2854
  • ALTIN
    2004.37
  • BIST100
    9389.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lahey'de İsrail'e soykırım davası! Duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı
Dünya

Lahey'de İsrail'e soykırım davası! Duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı

Hollanda'nı Lahey kentinde yer alan Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarını ele alacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı. Uluslararası Adalet Divanında konuşan Filistinli Bakan Maliki, 'Gazze'deki soykırım on yıllardır süren cezasızlığın sonucu. İsrail'in cezasızlığına son vermek hukuki zorunluluktur' dedi.

IHA19 Şubat 2024 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Lahey'de İsrail'e soykırım davası! Duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı
ABONE OL

İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar uluslararası yargıda ele alınıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), "İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal ettiği Filistin topraklarındaki politika ve uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları başladı. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda 19-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kamuya açık oturumlarda bugün Filistinli temsilciler beyanda bulunacak.

Altı gün boyunca 52 ülke ve 3 uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunacağı duruşmalara, görüşlerini yazılı olarak ileten İsrail katılmayacak. Türkiye'nin 26 Şubat'ta beyan vereceği mahkemede temsilciler 30'ar dakika sunum yapacak. Adalet Divanı'nın duruşmaların sonunda vereceği görüşün yasal olarak bağlayıcı bulunmayacak ancak hukuki ve ahlaki açıdan İsrail üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor.

DANIŞMA GÖRÜŞÜNÜ BM GENEL KURULU TALEP ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 17 Ocak 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'ndan Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkının İsrail tarafından sürekli ihlal edilmesinin tüm devletler ve BM açısından hukuki sonuçlarına ilişkin tavsiye niteliğinde görüş talep etmişti.

Güney Afrika da geçtiğimiz ay 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni Gazze'de ihlal ettiği suçlamasıyla İsrail'e karşı soykırım davası açmıştı. UAD, İsrail'in Gazze'deki soykırımı önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri almasına hükmetmişti.

BM Genel Kurulu, 2004'te de UAD'dan işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili görüş talep etmişti. Uluslararası Adalet Divanı, BM'nin talebinin ardından İsrail'in Batı Şeria'nın çevresine ördüğü ayrım duvarının uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve yıkılması gerektiğine yönelik görüş bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.