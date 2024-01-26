Lahey'deki karar İsrail'i panikletti! Mahkemeyi hedef aldılar

Netanyahu, Lahey'deki UAD'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik "soykırım" suçunu reddeden İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

"Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail'e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir."

Netanyahu, ülkesinin "Hamas'a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, UAD'nin İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırımı önlemek ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumu iyileştirmek için önlemler alması talimatını verdiği karar hakkında kabine üyelerinden yorum yapmamalarını istedi.

İSRAİLLİ BAKAN BEN-GVİR, ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NI "ANTİSEMİTİZM" İLE SUÇLADI



İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lahey'deki UAD'ın, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

UAD'yi "Yahudi karşıtlığı" ile suçlayan Ben Gvir, "Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan İsrailli Bakan, "İsrail devletinin varlığını tehlikeye sokan kararlara kulak asılmamalı ve tam zafere kadar düşmanı yenmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL: ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDA İSRAİL'E YÖNELTİLEN SOYKIRIM SUÇLAMASI YANLIŞ VE ÇİRKİNDİR



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması yanlış ve çirkindir." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu suçlamanın temelsiz olduğu ve Soykırım Sözleşmesi'ni "istismar ettiği" öne sürüldü.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme, bugünkü kararının Güney Afrika'nın iddialarının haklı olup olmadığını belirlemediğini defalarca açıkça ifade etmiştir.

İsrail, defalarca teyit ettiği ve gösterdiği gibi uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve yükümlülüklerine uygun hareket etme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu taahhüt, herhangi bir UAD davasından bağımsız olarak değişmezdir."

Açıklamada, mahkemenin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması yönündeki talebinin "memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı.

Güney Afrika'nın soykırım suçlamalarının "asılsız" olduğu iddia edilen açıklamada, "İsrail, mahkemenin bu asılsız iddiaları, yargılamanın esası aşamasında reddedeceğinden emindir." ifadelerine yer verildi.