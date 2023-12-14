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Dünya

Lahey'deki mahkeme Salih Mustafa'nın hapis cezasını 22 yıla indirdi

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkeme, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarından Salih Mustafa'nın 26 yıl olan hapis cezasını 22 yıla düşürdü.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Lahey'deki mahkeme Salih Mustafa'nın hapis cezasını 22 yıla indirdi
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Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak için çalışmalarını Lahey'de sürdüren Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı bünyesindeki temyiz kurulu, bugün açıkladığı kararla Mustafa'nın 26 yıllık hapis cezasının, gözaltında geçirilen süre dahil, 22 yıla indirilmesine karar verdiğini duyurdu.

Yargıç Michele Picard, kararı, önemli bir kilometre taşı ve "mağdurlara adalet sağlanması, hesap verebilirliğin sağlanması yönünde önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bu karar, "söz konusu mahkemede görülen savaş suçları davalarında ilk kesinleştirilmiş kararı" teşkil ediyor.

24 Eylül 2020'de gözaltına alınarak Lahey'e transfer edilen Mustafa cinayet, keyfi alıkoyma ve işkence dahil Nisan 1999'da işlediği savaş suçlarından suçlu bulunarak 16 Aralık 2022'de 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KOSOVA ÖZEL ODALARI VE ÖZEL SAVCILIĞI

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

KOSOVA SAVAŞI VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

24 Mart 1999'da başlayan ve NATO'nun eski Yugoslavya'ya yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı hala "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kosova, bugün 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Kosova ve Sırbistan, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

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