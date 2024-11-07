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Dünya

Laki Yanardağı harekete geçti! Halk bölgeyi kalıcı olarak terk edecek

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yeniden harekete geçti. Yanardağın tekrar patlaması ihtimaline karşı vatandaşlara bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Laki Yanardağı harekete geçti! Halk bölgeyi kalıcı olarak terk edecek
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The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu verdi.

BNPB, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın etrafındaki 7 kilometrelik alan içinde yaşayan 2 bin 600'ü aşkın aileye, bölgeyi kalıcı olarak tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

"Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım." diyen BNPB Müdürü Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirdi.

BNPB sözcüsü Abdul Muhari de bu kararın gelecekteki volkanik patlama ihtimallerine karşı alınan "uzun vadeli adımlarından biri" olduğunu kaydetti.

Yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

  • Flores
  • Lewotobi Laki-Laki
  • Tahliye çağrısı

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