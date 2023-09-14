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Dünya

Lampedusa Adası'na düzensiz göç akını: Acil durum ilan edildi

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, dünden bu yana 6 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle 'acil durum' ilan ettiği bildirildi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
Lampedusa Adası'na düzensiz göç akını: Acil durum ilan edildi
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Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi ülke gündemindeki yerini koruyor.

Bir grup Lampedusalının göçmen akınını belediye binası önünde oturma eylemi yaparak protesto etmesinin ardından olağanüstü toplanan Lampedusa Belediye Meclisi, Ada'da "acil durum" ilan etti.

Kararı, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino duyurdu.

Son 36 saatte yaşadıkları göçmen yoğunluğunun, Ada'daki göçmen karşılama sistemini ve yardım imkanlarını zorladığını söyleyen Mannino, hükümetin yapısal çözümlerle müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Rainews24 kanalının haberine göre, son göçmen gelişlerinin ardından Ada'da bulunan göçmen sayısı gün içinde 6 bin 762'ye kadar ulaştı. Ada'daki duruma ilişkin adım atan İçişleri Bakanlığı ise bugün 1650 göçmenin Lampedusa'dan anakaraya götürüldüğünü, yarın 3 bin 750 göçmenin, cuma günü 2 bin 270 göçmenin tahliye edileceğini bildirdi.

Bu arada, Ada'ya ulaşan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği belirtildi.

HÜKÜMETTEN AB'YE LAMPEDUSA TEPKİSİ

Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında "Lampedusa'daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır." dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri de olan Salvini, Avrupa Birliği'ni ve göç konusunda dayanışma göstermeyen diğer üye ülkeleri eleştirerek, "İtalya yalnız bırakıldı. Sınırı kapatıyorlar ama dayanışma nerede." diye konuştu.

Lampedusa'ya gelen çok sayıda göçmen teknesinin arkasında "organize bir suç sistemi" olduğuna inandığını dile getiren Salvini, şöyle devam etti:

"120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadece Lampedusa'nın sorunu değildir. Bu göçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız."

  • İtalya
  • düzensiz göçmen
  • Lampedusa Adası

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