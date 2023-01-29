Lapid'den aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e tepki: Saldırının sorumlusu sensin

Muhalefetteki Gelecek Var Partisi Başkanı Lapid, Ben-Gvir'in, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı, saldırının failine ait evin mühürlenmesine ilişkin onayı geç vermekle suçlamasının ardından yerel radyo istasyonu Ynet'e konuştu.

Ben-Gvir'in işini yapmadığını ve solcular ile yargıyı suçladığını belirten Lapid, şu ifadeleri kullandı:



"(Ben Gvir), suçluyu kendisinden uzakta aramakta uzmandır. Sen sorumlusun. Bütün gün suçlayacak birini aramak yerine sorumluluk al. Bu adamın nasıl yapılacağını bildiği hiçbir şey yok. TikTok'ta yaşıyor ve suçlayacak birini arıyor."

- BEN-GVİR'DEN AÇIKLAMA



Ben-Gvir de daha sonra aynı radyoya Lapid'e cevap niteliğinde açıklamalar yaptı.

Göreve gelmesinin üzerinden üç hafta geçtiğini söyleyen Ben-Gvir, saldırıdan sorumlu tutulmasının "inanılmaz" olduğunu ifade etti.

Ben-Gvir, "Belki de, Ulusal Güvenlik Bakanlığında kara bir delik bıraktıkları, İsrail vatandaşlarının kişisel güvenliklerini yok ettikleri, terörün tırmanmasına neden oldukları son 1,5 yıldan söz etmeliyiz." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Kabinesi" olarak bilinen Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakanlar Komitesi toplantısında, "Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen Hayri Alkam'ın evinin yıkıma hazırlık için kapatılması" yönünde karar alındığını ifade etmişti.