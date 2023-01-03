Lapid'den Ben-Gvir'e tepki: Bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi

Lapid, Twitter'dan paylaştığı mesajda, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e giren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokatif eylemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"Güvenlik konusunda kimseden emir kabul etmez." diye yazan Lapid, "Ancak, Ben-Gvir Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) geçirdiği 13 dakikada bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskının İsrail'deki yeni hükümet için olumsuz bir imaj çizdiğini belirten Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "bakanları karşısında siyasi sorumsuzluk ve zayıflık" içerisinde olduğunu kaydetti.

- BEN-GVİR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI



Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.