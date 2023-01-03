İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7267
  • EURO
    19,8145
  • ALTIN
    1104
  • BIST100
    5626.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lapid'den Ben-Gvir'e tepki: Bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi
Dünya

Lapid'den Ben-Gvir'e tepki: Bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını eleştirerek, 'Ben-Gvir bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi.' dedi.

AA3 Ocak 2023 Salı 17:49 - Güncelleme:
Lapid'den Ben-Gvir'e tepki: Bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi
ABONE OL

Lapid, Twitter'dan paylaştığı mesajda, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e giren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokatif eylemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Güvenlik konusunda kimseden emir kabul etmez." diye yazan Lapid, "Ancak, Ben-Gvir Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) geçirdiği 13 dakikada bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskının İsrail'deki yeni hükümet için olumsuz bir imaj çizdiğini belirten Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "bakanları karşısında siyasi sorumsuzluk ve zayıflık" içerisinde olduğunu kaydetti.

- BEN-GVİR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.