Ekvador'da Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Lasso'nun azledilmesi durumunu görüştü

Ekvador basınında çıkan habere göre, meclis, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine Lasso hükümetinin durumunu tartıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Sekreteri Fabian Pozo ve Yasama Organı Başkanı Virgilio Saquicela'nın başkanlığında düzenlenen oturumda, muhalefet Lasso'nun görevden alınması olasılığını tartışmaya açtı.

Lasso hükümetinin görevine devam etmesi ya da görevden azledilmesine ilişkin mecliste 72 saat içinde bir oylama yapılmasının beklendiği belirtildi.

- GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ



Ulusal grev kapsamında 13 gündür hükümeti protesto eden başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, Lasso hükümetinin ekonomi politikasına tepki gösteriyor.

Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 5 eylemcinin öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla gösterici yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Lasso da dünkü açıklamasında, yerli grupların sokakları terörize ederek, kendisine darbe yapmaya çalıştığını bildirmişti.