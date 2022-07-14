Latin Amerika Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 380 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 674 bin 482'ye yükseldi.

72 bin 224 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 76 bin 779'a çıktı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 72 kişi yaşamını yitirirken, 37 bin 346 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 326 bin 261, vaka sayısı 6 milyon 338 bin 991, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 415 bin 594 olarak kayıtlara geçti.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişi öldü ve 5 bin 518 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 691 bin 213'e, can kaybı sayısı 213 bin 714'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 632 bin 420'ye yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 58 bin 884'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 351 artışla 4 milyon 103 bin 590, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 7 bin 959 olarak kayıtlara geçti.

- GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 756'ya, vaka sayısı 7 bin 747 artışla 963 bin 117'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 877 bin 945 kişi sağlığına kavuştu.