Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 bağlı can kayıpları artıyor

AA 8 Şubat 2022 Salı 09:08 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:11

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 428 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 632 bin 621'e, 66 bin 583 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 599 bin 593'e çıktı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 206 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 242 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 309 bin 752, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 767, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 348 bin 148 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 135 bin 992'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 80 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 975 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 765 bin 543'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 122 bin 943'e, 25 bin 406 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 615 bin 285'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 218 bin 835'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 722 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 372 bin 895'e, can kaybı sayısı 207 bin 114'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 381 bin 206'ya yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 60'ye çıktı.

Vaka sayısı 31 bin 63 artışla 2 milyon 405 bin 672, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 211 bin 24 olarak kayıtlara geçti.

- PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 48 kişi öldü, 2 bin 260 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 610 bin 207, can kaybı sayısı 17 bin 653 ve sağlığına kavuşanların sayısı 538 bin 722 olarak açıklandı.