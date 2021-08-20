Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kâbusu sürüyor

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 09:09 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:12

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 979 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 572 bin 641'e, 36 bin 315 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 494 bin 212'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 393 bin 47 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 850 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 6 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 251 bin 319, toplam vaka 3 milyon 175 bin 211, iyileşenler de 2 milyon 503 bin 833 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 109 bin 841'e, 10 bin 596 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 116 bin 803'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 785 bin 379'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 901'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 193 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 880 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 706 bin 978'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi ve 698 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 138 bin 666'ya, can kaybı sayısı 197 bin 716'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 108 bin 80'e yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 524'e çıktı.

Vaka sayısı 899 artışla 1 milyon 631 bin 689'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 588 bin 236'ya ulaştı.

