Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kâbusu sürüyor

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:12

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 270 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 569 bin 58'e, 13 bin 957 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 364 bin 99'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 218 bin 630 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 295 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 248 bin 380, toplam vaka 3 milyon 101 bin 266, iyileşenler de 2 milyon 436 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 105 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 109 bin 41'e, 3 bin 727 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 84 bin 635'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 746 bin 994'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 459'a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 132 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 867 bin 761'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 690 bin 855'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 380'e çıktı.

Vaka sayısı 899 artışla 1 milyon 629 bin 192'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 585 bin 156'ya ulaştı.

- GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 11 bin 155'e, vaka sayısı 1309 artışla 413 bin 40'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 359 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.