Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:06 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:08

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 305 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 614 bin 681'e yükseldi, 9 bin 710 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 94 bin 459'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 321 bin 631 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 296 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 307 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 294 bin 246, vaka sayısı 3 milyon 887 bin 873, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 245 bin 219 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 528'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 296 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 69 bin 644'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 909 bin 572'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 589'a, 2 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 748'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 193 bin 691'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 894 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 236 bin 351'e, can kaybı sayısı 201 bin 176'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 217 bin 2'e yükseldi.