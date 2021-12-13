Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:08 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:08

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 830'a, 1688 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 198 bin 871'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 414 bin 318 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 855 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 672, vaka sayısı 3 milyon 918 bin 216, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 273 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 107'ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 26 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 93 bin 534'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 933 bin 825'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 771'e, 1570 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 358 bin 455'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 216 bin 7'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.



- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 686'ya çıktı.

Vaka sayısı 1605 artışla 1 milyon 782 bin 804, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 729 bin 661 olarak kayıtlara geçti.