Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 14 Aralık 2021 Salı 09:15 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:15

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 878'e yükseldi, 2 bin 82 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 200 bin 953'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 414 bin 318 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi, 771 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 721, vaka sayısı 3 milyon 918 bin 987, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 275 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 163'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 287 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 821'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 935 bin 876'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 792'ye, 3 bin 512 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 361 bin 967'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 218 bin 343'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 543 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 255 bin 318'e, can kaybı sayısı 201 bin 848'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 236 bin 843'e yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 716'ya çıktı.

Vaka sayısı 1383 artışla 1 milyon 784 bin 165, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 731 bin 93 olarak kayıtlara geçti.