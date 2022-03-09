Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:48

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 488 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 652 bin 829'a, 68 bin 893 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 138 bin 362'ye çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 27 milyon 344 bin 949'a ulaştı.



- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 154'e çıktı.

Son 24 saatte 760 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 73 bin 416'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 903 bin 279'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 901'e, 6 bin 474 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 949 bin 362'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 749 bin 376'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 292 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 528 bin 939'a, can kaybı sayısı 211 bin 252'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 559 bin 365'e yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 260'a çıktı.

Vaka sayısı 11 bin 764 artışla 3 milyon 214 bin 326, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 86 bin 309 olarak kayıtlara geçti.