Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 13 Mart 2022 Pazar 09:30 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 09:30

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 389 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 654 bin 945'e, 45 bin 20 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 350 bin 134'e çıktı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 203 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 352 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 321 bin 54, vaka sayısı 5 milyon 605 bin 636, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 894 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 283'e çıktı.

Son 24 saatte 677 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 76 bin 333'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 907 bin 585'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 122'ye, 2 bin 986 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 970 bin 196'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 769 bin 953'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 363 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 535 bin 726'ya, can kaybı sayısı 211 bin 482'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 566 bin 229'a yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 126 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 785'e çıktı.

Vaka sayısı 17 bin 414 artışla 3 milyon 286 bin 476, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 162 bin 245 olarak kayıtlara geçti.