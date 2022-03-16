Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:36

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 336 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 655 bin 585'e, 52 bin 94 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 432 bin 157'ye çıktı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 260 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 25 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 321 bin 375, vaka sayısı 5 milyon 613 bin 870, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 906 bin 809 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 335'e çıktı.

Son 24 saatte 573 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 77 bin 861'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 909 bin 782'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 16. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 295'e, 5 bin 76 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 981 bin 155'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 787 bin 789'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 308 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 537 bin 488'e, can kaybı sayısı 211 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 568 bin 927'ye yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 39'a çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 716 artışla 3 milyon 323 bin 324, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 208 bin 763 olarak kayıtlara geçti.