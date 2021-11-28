Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

AA 28 Kasım 2021 Pazar 09:05 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 09:05

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 614 bin 186'ya yükseldi, 9 bin 233 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 76 bin 863'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 288 bin 281 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 245 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 956 yeni vaka tespit edildi.



Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 859, vaka sayısı 3 milyon 882 bin 792, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 238 bin 558 olarak kayıtlara geçti.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 394'e çıktı.



Son 24 saatte 2 bin 620 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 63 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 903 bin 231'e yükseldi.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 517'ye, 1521 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 560'a yükseldi.



Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 189 bin 507'ye ulaştı.



Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi ve 938 yeni vaka görüldü.



Vaka sayısı 2 milyon 232 bin 749'a, can kaybı sayısı 201 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 213 bin 380'ne yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 282'ye çıktı.



Vaka sayısı 2 bin 667 artışla 1 milyon 757 bin 77, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 699 bin 765 olarak kayıtlara geçti.