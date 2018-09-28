Lavrov: ABD ile Tanf’tan çekilmesini görüşüyoruz

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Amerikalıların Tanf etrafında çizdiği bu çemberin içinde teröristler kendilerine yuva buldu. Bunu herkes çok iyi biliyor. Biz şimdi Amerikalılarla bu yasadışı varlığa son verilmesini görüşüyoruz” dedi.

Tanf’taki sivillerin durumuna da değinen Lavrov, “BM, sivillerin, tamamen insanlık dışı koşullarda kaldıkları bu kamptan tahliyesine katıldı” diye ekledi.

(Sputnik)